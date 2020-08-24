شاهد.. "الصحة" بغزة: اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يهدد الخدمات الصحية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إن اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يهدد الخدمات الصحية في القطاع.
قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إن اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يهدد الخدمات الصحية في القطاع.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، أوضحت فيه تأثير انقطاع التيار الكهربائي على المنشآت والمستشفيات، التابعة لها.
ويعاني القطاع منذ أسبوع من أزمة كبيرة في التيار الكهربائي، بعد إعلان سلطة الطاقة بغزة، وقف عمل محطة التوليد الوحيدة في القطاع، بسبب منع الاحتلال إدخال السولار، بحجة إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق "غلاف غزة".
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