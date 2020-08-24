شاهد.. "الصحة" بغزة: اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يهدد الخدمات الصحية بالقطاع





ونشرت الوزارة مقطع فيديو، أوضحت فيه تأثير انقطاع التيار الكهربائي على المنشآت والمستشفيات، التابعة لها.





ويعاني القطاع منذ أسبوع من أزمة كبيرة في التيار الكهربائي، بعد إعلان سلطة الطاقة بغزة، وقف عمل محطة التوليد الوحيدة في القطاع، بسبب منع الاحتلال إدخال السولار، بحجة إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق "غلاف غزة".

































رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إن اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يهدد الخدمات الصحية في القطاع.