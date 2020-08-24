شؤون فلسطينية

صور.. سلطة جودة البيئة: نلاحق المعتدين على حيوان الضبع بجبال رام الله

صور.. سلطة جودة البيئة: نلاحق المعتدين على حيوان الضبع بجبال رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تابعت سلطة جودة البيئة، حادثة الاعتداء على حيوان الضبع في إحدى جبال قرى محافظة رام الله والبيرة، والتي نشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نجم عنها فيما بعد وفاته أثناء علاجه.

وقالت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي صدر عنها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها بلاغ إلى الصفحة الإلكترونية لسلطة جودة البيئة بالتدخل لإنقاذ الضبع، تحركت طواقمنا مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الضبع وملاحقة المعتدين، ولكنه مات.

وأضافت بأن هذا الاعتداء، يأتي في الوقت الذي تسجل فيه دولة فلسطين نجاحاً مميزاً في حماية الحيوانات والطيور البرية كمشروع حماية طائر السمامة في بيت لحم وطائر البومة البيضاء في غور الأردن.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيانها بأن طواقمها تتابع مع الشرطة البيئية والنيابة العامة في محافظة رام الله والبيرة لمعرفة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة والمسؤولية القانونية وفق الأصول المتبعة.

وشددت بأنه خلافاً لأحكام قانون وقاية الصيد والمادة رقم 41 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

وبينت سلطة جودة البيئة، بأن حيوان الضبع يمثل قيمة طبيعية هامة للتوازن البيئي واختفاؤه خسارة للتنوع الحيوي الفلسطيني وهو حيوان انعزالي نادراً ما يعيش في مجموعات ويقضي معظم نهاره مختبئاً في الكهوف المنعزلة والحفر على ضفاف الأنهار أو بين الصخور، ويتواجد الضبع في العديد من مناطق الضفة مثل القدس وبئر السبع وبيت لحم ورام الله وأريحا، وغيرها من المناطق الحضرية والمفتوحة.

يعتمد في غذائه على الجيف، بقايا الطعام والنفايات، كما يفترس بعض الطرائد مثل الخنزير البري ويلتهمها مع العظام والشعر لدرجة أنه قد يكسر جمجمته ليبتلعها بحيث لا يترك وراءه أي أثر للطريدة، كما ويتغذى أيضاً على الثدييات الصغيرة مثل الفئران بالإضافة إلى الحشرات والفاكهة.

وهو حيوان قوي متوسط الحجم، يبلغ طول جسمه حوالي 90-120 سم ووزنه ما يقارب 27- 54 كجم أما ذيله يبلغ طوله حوالي 30 سم، القوائم الأمامية أطول من القوائم الخلفية وينتهي كل منهما بأربعة أصابع.

وتداول نشطاء عبر (فيسبوك) صوراً لشبان من بلدة سنجل شمال رام الله، وهم يصطادون حيوان الضبع في جبال "عين يبرود".


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