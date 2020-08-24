شؤون فلسطينية

المواطنون يجبرون الاحتلال على إزالة بؤرة استيطانية شرق الخليل

المواطنون يجبرون الاحتلال على إزالة بؤرة استيطانية شرق الخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بؤرة استيطانية أقامها مجموعة من المستوطنين قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد ضغط من الأهالي على سلطات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن أهالي بلدة بني نعيم، أجبروا الاحتلال على إخلاء وإزالة البؤرة الاستيطانية، التي أقيمت فجر اليوم في منطقة خلة الفرن، بجانب قرية بيرين.

ويهدف وجود البؤرة الاستيطانية في المنطقة إلى ربط (كريات أربع) مع باقي المستوطنات المحاذية لها شرقي (بني حيفر وكرمئيل وماعون) عبر سلسلة جبال جنوب الخليل.

وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال مساكن ومنشآت زراعية في قرية بيرين الشهر الماضي، رغم امتلاك أصحابها أوراقاً ثبوتية وطابو يثبت ملكيتهم للأرض.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور: إن الاحتلال يهدف من خلال اعتداءاته اليومية في بيرين إلى تهجير السكان، وتوسيع مستوطنة (بني حيفر) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.

ونصب مستوطنون عام 2018 خيمة وكرفان وحظيرة أغنام، على أراضي المواطنين في منطقة الحمرة التي تعود لعائلة ادعيس، والتي تقدر بـ 20 دونماً، وتبعد عشرات الأمتار عن مستوطنة (بني حيفر) المقامة على أراضي المواطنين.

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