شاهد: هندسة المتفجرات تتعامل مع "قذيفة لم تنفجر" من مخلفات القصف الإسرائيلي بخانيونس















رام الله - دنيا الوطننفذت طواقم هندسة المتفجرات بالشرطة، ظهر اليوم الاثنين، مهمة إزالة "جسم متفجر" من منزل أحد المواطنين بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.وقالت في تصريح مقتضب، نشره موقع "الداخلية"، إن الجسم المتفجر عبارة عن قذيفة مدفعية من مخلفات القصف الإسرائيلي على خانيونس، فجر اليوم الإثنين.وأوضحت، أنه وبعد معاينة طواقمها الفنية للجسم المتفجر، تبين أن القذيفة من العيار الثقيل (120 ملم)، وهي لم تنفجر.وأشارت إلى أنه تم تحييد الخطر من مكان سقوط القذيفة، وتأمينها، وتحريزها وفق الأصول الفنية والهندسية المتبعة.