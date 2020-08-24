وزيرة الصحة تُعلن إطلاق موقع متخصص للاستعلام عن نتائج فحوصات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، إطلاق موقع إلكتروني متخصص، يتيح للمواطنين، الذين أجروا فحص فيروس (كورونا) الاستعلام عن نتائج فحوصاتهم.



وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن هذا الموقع يخفف على المواطنين فترات الانتظار، ويمكنهم من معرفة نتائج فحوصاتهم بعد ثماني إلى 24 ساعة من موعد سحب العينة.



وقالت الكيلة: لزيارة الموقع والاستعلام عن نتيجة فحصك، عليكم زيارة الموقع الإكتروني: https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر لك نتيجة الفحص.