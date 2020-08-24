الأحمد يُوضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة تلقي دعوة لحضور اجتماع للفصائل بموسكو

ورحب بدران، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز)، بالدعوة وبالموقف الروسي من الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى اتصال تمّ مؤخرًا بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع عدد من قيادات الفصائل.



خاص دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، اليوم الاثنين: إن فتح لم تتلق أي دعوة من روسيا لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في موسكو.وأضاف الأحمد في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" أنه لا يوجد دعوة بالأساس، لحضور مثل هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الروس كانوا واضحين، بأنه في حال انتهت جائحة (كورونا) سيكون هناك تفكير في دعوة الفصائل للاجتماع في موسكو، متابعاً: أن هذا ما صرحت به وزارة الخارجية الروسية.وكان رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، قال: إن الحركة تلقت دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.