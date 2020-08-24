حماس: تلقينا دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في موسكو

اجتماع للفصائل الفلسطينية في موسكو -أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عضو مكتبها السياسي، حسام بدران: إن الحركة تلقت دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.



ورحب بدران، بالدعوة وبالموقف الروسي من الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى اتصال تمّ مؤخرًا بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع عدد من قيادات الفصائل.



وأوضح بدران في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، أن العنوان الرئيسي للقاء موسكو، متعلق بسبل ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد الموقف إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، وللمساهمة في تعزيز الحالة الوطنية الداخلية.



ونوه الى أنه لم يتم تحديد مواعيد للاجتماع إلى الآن، لكنه جدد ترحيبه بالدور الروسي، وقال: إنه يمثل إضافة نوعية للجهود التي تبذلها جهات أخرى أيضًا.



وذكر عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن علاقات موسكو القوية والمستمرة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس وفتح، ساعدها على لعب هذا الدور، مشيرًا إلى أنه سبق أن استضافت الفصائل بشكل فردي وجماعي.



وكان بدران، أكد في وقت سابق، أن قيادة حماس، أجرت اتصالات ولقاءات مع مسؤولين في دول عدة للتأكيد على موقف الفلسطينيين بعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية.



وقال: إن حماس تسعى لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة (صفقة القرن)، ومن المهم جدًا أن يكون الصوت الفلسطيني موحّد في رفض الصفقة.



كما نوه إلى أن حماس حركة قوية ومؤثرة، وهناك دول تتواصل معها، لكنها ليست جزءًا من المحاور والخلافات في الإقليم، وتنادي دومًا بالوحدة، كما أنها تطلب من الجميع دعم قضيتنا بعيدًا عن أي صراعات، تهدف إلى حرف البوصلة عن فلسطين.