قلقيلية: إصابات فيروس (كورونا) النشطة بالمحافظة تتجاوز 300





وقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن عدد الإصابات لهذا اليوم 39 إصابة، بعد تسجيل 12 إصابة.



وبذلك يصل مجموع الإصابات النشطة، حتى اليوم الاثنين، 303 حالات.

رام الله - دنيا الوطنواصلت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل أعداد جديدة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).