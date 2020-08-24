قلقيلية: إصابات فيروس (كورونا) النشطة بالمحافظة تتجاوز 300
رام الله - دنيا الوطن
واصلت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل أعداد جديدة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
واصلت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل أعداد جديدة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن عدد الإصابات لهذا اليوم 39 إصابة، بعد تسجيل 12 إصابة.
وبذلك يصل مجموع الإصابات النشطة، حتى اليوم الاثنين، 303 حالات.
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