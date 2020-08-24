الصحة العالمية تُعلق على التجارب الدولية لعلاج (كورونا) بواسطة "بلازما الدم"

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رام الله - دنيا الوطن

علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على التجارب الدولية لعلاج مرض (كوفيد- 19)، الذي يسببه فيروس (كورونا)، عن طريق "بلازما الدم".



وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها قناة (العربية): إن علاج المرض بواسطة "بلازما الدم"، غير قاطع، داعية إلى تقييم لآثارها الجانبية.



يأتي ذلك، بعدما صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف. دي. إيه)، أنها صرّحت باستخدام "بلازما الدم" من مرضى، تعافوا من (كوفيد- 19)، لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض.



وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن مؤشرات مبكرة تدل على أن "بلازما الدم" من المتعافين، يمكنها أن تقلل احتمالات الوفاة وتحسن الحالة الصحية إذا تلقاها المرضى في أول ثلاثة أيام من دخولهم المستشفى.



وأضافت، أنها قررت أمان تلك الطريقة في العلاج بعد تحليل بيانات 20 ألف مريض تلقوه، وأن 70 ألفاً عولجوا حتى الآن باستخدام بلازما دم المتعافين من المرض.



وأشارت الإدارة إلى أن المرضى، الذين ظهرت عليهم أقصى استفادة بطريقة العلاج تلك، كانوا أقل من (80 عاماً) ولم يكونوا على أجهزة تنفس صناعي.