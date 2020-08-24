محافظة أريحا تدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات والتعليمات واستخدام وسائل الوقاية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت لجنة الرقابة والتفتيش في محافظة أريحا والأغوار مواطني المحافظة، إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات، واستخدام وسائل الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.



جاء ذلك، خلال الجولة التي نفذتها لجنة الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية في المحافظة؛ للتأكد من التزام العاملين بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الخاصة بقانون الطوارئ للوقاية والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت اللجنة، أن الجولات التفتيشية والتفقدية، سيتم تكثيفها، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لمكافحة والحد من انتشار الفيروس.