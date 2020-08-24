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شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (5) في سجن "ريمون"

قوات القمع تقتحم قسم (5) في سجن "ريمون"
قوات القمع
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الاثنين، قسم (5) في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش في غرف الاسرى.

وذكر نادي الأسير، في بيان له أن هذا الاقتحام هو الثاني الذي يتعرض له القسم منذ شهر تموز الماضي.

يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

ويرى متابعون أن تلك القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع، على اعتبار أنه إنجاز وانتصار، ومن ناحية ثانية لمعالجة ما يمكن أن يسجل قصوراً أو ثغرات من وجهة نظرهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال  نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين الإداريين فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة. حتى بداية عام 2020.

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