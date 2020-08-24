نتنياهو: اتفاق التطبيع مع الإمارات يفتح حقبة جديدة.. وبومبيو: ملتزمون بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل

نتنياهو وبومبيو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: إن اتفاق التطبيع مع الإمارات، يفتح حقبة جديدة في المنطقة، و"سنسمع قريباً أخباراً سارة بهذا المجال".



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، عقده في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يزور المنطقة: أن التطبيع مع الإمارات غير مرتبط بقبول اتفاق تسليحها.



وقال نتنياهو: إن بومبيو طمأنه بشأن حفاظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري الإسرائيلي، وشكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبومبيو، على جهودهما في حماية أمن إسرائيل.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الاتفاق النووي مع إيران فشل تماماً، مشيراً إلى أن "النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين"، وفق تعبيره.



ودعا نتنياهو إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني، لافتاً إلى أن تطبيق آلية "سناباك" لفرض العقوبات الأممية على إيران خطوة مهمة.



من جهته، قال بومبيو: إن ترامب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي، مشيراً إلى أن حصول طهران على السلاح، سيضر بالشرق الأوسط، وفق تعبيره.



وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، و"سنستمر في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها".