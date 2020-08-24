المباحث تضبط لصوصًا سطوا على أربع مدارس في رفح

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت المباحث العامة، قسم مباحث تل السلطان في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، لصوصًا سطوا على أربع مدارس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المحافظة.



وفي هذا السياق؛ ذكر قسم مباحث تل السلطان في المحافظة، أنه استقبل عدة شكاوى رسمية، مفادها تعرض "4" مدارس لـ (أونروا) للسطو والسرقة بمنطقة الحي السعودي غرب حي تل السلطان بالمحافظة.



وأوضح القسم أن قيمة المسروقات من تلك المدارس، بلغت حوالي عشرة آلاف شيكل، شملت أجهزة لابتوب، وراوترات ومحابر للطباعة، وأجهزة كهربائية وقرطاسية وأدوات رياضية.



وبمتابعة هذه الشكاوى ومراقبة الكاميرات واسترجاعها في المنطقة، تم الاشتباه بعدة أشخاص وهم (م، ب- 18 عامًا) و(س، ي- 18 عامًا).



وبإحضار المشتبه بهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة الموجودة لدى المباحث، أقروا بعمليات السرقة على مدارس (أونروا) وبيع المسروقات.



وعليه تم ضبط وتحريز بعض المسروقات، وتدوين أقوال المذكورين، وإحالتهم لمفتش الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.