الاحتلال يطرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة بالغاز الطبيعي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة الإسرائيلية، عن طرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة الغربية بالغاز الطبيعي، كجزء من الإجراءات العملية لضمها.



وذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزير الطاقة، يوفال شتاينتس صادق على طرح 3 عطاءات لربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي في دولة الاحتلال، حيث يخدم المشروع في الأساس المناطق الصناعية التابعة للمستوطنين.



ونشرت وزارة الطاقة 3 عطاءات باسم الإدارة المدنية في الضفة الغربية ما يمهد الطريق لإعداد البنى التحتية اللازمة لمد خطوط الغاز، حيث يهدف المشروع للتقليل من التكاليف داخل المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات والمنتشرة من شمال الضفة إلى جنوبها، والتي تدر المليارات على الاحتلال سنوياً.



وأقام الاحتلال 14 منطقة صناعية استيطانية على أراضي الضفة الغربية، وهي خاضعة لوزارة الصناعة في دولة الاحتلال، وذلك ضمن 4 آلاف مصلحة تجارية مسجلة في مستوطنات الضفة.



ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة استيطانية سنوياً، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها، والتي كانت 3635 وحدة سكنية.



ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، حتى نهاية العام الماضي 503 مستوطنات منها 474 مستوطنة في الضفة الغربية، و29 مستوطنة في القدس المحتلة، يقطنها قرابة 653,620 مستوطناً.



وتم تشييد نحو 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009، حتى بداية عام 2020.