قناة إسرائيلية: مجموعة بالونات مفخخة سقطت بالقرب من قاعدة لسلاح الجو

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية، ودبابات تابعة للجيش، أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية، تابعة لحركة (حماس)، رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع.

قالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين: إن مجموعة بالونات مفخخة، أُطلقت من قطاع غزة، سقطت بالقرب من إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.كما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بالعثور على مجموعة من البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، قرب مدينة "رهط" في النقب.في السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن حريقاً اندلع في المجلس الإقليمي (شعر هنيغف).وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أهداف في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.واستهدفت طائرات الاحتلال، أرضاً زراعية، شرقي مدينة خانيونس، كما قصفت مرصداً للمقاومة شرقي المدينة، ومرصداً آخر شرقي مدينة رفح.