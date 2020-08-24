عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 91 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، عبر مجموعات متفرقة من باب المغاربة، وغادروا من باب السلسلة.



وضمن الخطوات الاستفزازية، يقدم المستوطنون على أداء طقوسهم التلمودية بأصوات عالية، ويتحججون بالجلوس للاستراحة، لإطالة وقت مكوثهم في المسجد.



يذكر، أنّ قوات الاحتلال، تسمح للمستوطنين بجولتي اقتحام صباحية ومسائية ما بعد الظهر.