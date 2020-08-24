عاجل

  • نتنياهو يقول إن بومبيو طمأنه بشأن حفاظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري الإسرائيلي

  • بومبيو: واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة

  • بومبيو: سنستمر في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها

  • بومبيو: ملتزمون بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل

  • بومبيو: نعمل على أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقراراً

  • بومبيو: حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط

  • نتنياهو: دول أخرى في المنطقة قد تنضم لإطار السلام معنا

  • بومبيو: سنعمل بكل الأدوات لمنع إيران لامتلاك سلاح نووي

  • بومبيو: إيران لن تحصل على سلاح نووي وسنسعى بكل السبل لضمان ذلك

  • نتانياهو: معاهدة السلام مع الإمارات "تاريخية" وتساهم باستقرار المنطقة

  • بومبيو: الرئيس ترمب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي

  • نتنياهو: التطبيع مع الإمارات غير مرتبط بقبول اتفاق تسليحها وواشنطن وعدت بضمان تفوق إسرائيل

  • نتانياهو: تطبيق آلية "سناباك" لفرض العقوبات الأممية على إيران خطوة مهمة

  • نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يعد بمرحلة جديدة في الشرق الأوسط

  • نتنياهو يدعو إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني

  • نتنياهو: اتفاق التطبيع مع الإمارات يفتح حقبة جديدة في المنطقة وسنسمع قريباً أخبارا سارة بهذا المجال

  • نتنياهو: النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين

  • نتنياهو: نشكر الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية بومبيو على جهودهما في حماية أمن إسرائيل

  • نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران فشل تماماً

شؤون فلسطينية

يلتقي الرئيس عباس.. وزير الخارجية البريطاني يزور رام الله غداً ويوجه دعوة للفلسطينيين

يلتقي الرئيس عباس.. وزير الخارجية البريطاني يزور رام الله غداً ويوجه دعوة للفلسطينيين
وزير الخارجية البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية اليوم الاثنين: إن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب سيزور رام الله، غداً الثلاثاء، وسيلتقي الرئيس محمود عباس.

وأعلن راب اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها للمنطقة، غداً، للحث على ضرورة استئناف مفاوضات السلام.

وأضاف : أن وقف ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، خطوة أساسية لصالح شرق أوسط أكثر سلاماً، وقال في تصريحات له وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إنه سيدعو الفلسطينيين إلى استئناف التعاون مع إسرائيل، والدخول في مفاوضات مباشرة.

يأتي هذا التصريح بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق إماراتي إسرائيلي للتطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، في حين تقول الأخيرة: إن الاتفاق يقضي بتجميد مخطط الضم الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

فلسطين: عودة الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين: عودة الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

المباحث تضبط لصوصًا سطوا على أربع مدارس في رفح

المباحث تضبط لصوصًا سطوا على أربع مدارس في رفح

الاحتلال يطرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة بالغاز الطبيعي

الاحتلال يطرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة بالغاز الطبيعي

قناة إسرائيلية: مجموعة بالونات مفخخة سقطت بالقرب من قاعدة لسلاح الجو

قناة إسرائيلية: مجموعة بالونات مفخخة سقطت بالقرب من قاعدة لسلاح الجو

الجبهة الديمقراطية: زيارة بومبيو إلى المنطقة لتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل

الجبهة الديمقراطية: زيارة بومبيو إلى المنطقة لتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

فتح: حماس منعت نشاطًا للصحفيين والمحامين شرقي غزة

فتح: حماس منعت نشاطًا للصحفيين والمحامين شرقي غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المباحث تضبط لصوصًا سطوا على أربع مدارس في رفح

المباحث تضبط لصوصًا سطوا على أربع مدارس في رفح

الاحتلال يطرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة بالغاز الطبيعي

الاحتلال يطرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة بالغاز الطبيعي

الجبهة الديمقراطية: زيارة بومبيو إلى المنطقة لتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل

الجبهة الديمقراطية: زيارة بومبيو إلى المنطقة لتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فتح: حماس منعت نشاطًا للصحفيين والمحامين شرقي غزة

فتح: حماس منعت نشاطًا للصحفيين والمحامين شرقي غزة

الاحتلال يمنع مواطناً من مرافقة طفلته إلى المستشفى

الاحتلال يمنع مواطناً من مرافقة طفلته إلى المستشفى

تيسير خالد لاشتية: يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير

تيسير خالد لاشتية: يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير

الزهار: ادعاء الإمارات بأن تطبيعها مع إسرائيل أوقف الضم كذبة كبيرة لتبرير الجريمة

الزهار: ادعاء الإمارات بأن تطبيعها مع إسرائيل أوقف الضم كذبة كبيرة لتبرير الجريمة

منوعات

لماذا عليك التوقف فورًا عن استخدام الزيت النباتي؟

لماذا عليك التوقف فورًا عن استخدام الزيت النباتي؟

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن &#34;الخرفان شرولها بيت&#34;

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن "الخرفان شرولها بيت"

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

بعد طلاقها.. أصالة تعلن &#34;خطوبتها&#34;

بعد طلاقها.. أصالة تعلن "خطوبتها"

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

شاهد: علا شقيقة عمرو يوسف تخطف الأنظار بجمالها وبشبهها به

شاهد: علا شقيقة عمرو يوسف تخطف الأنظار بجمالها وبشبهها به

راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية: &#34;مجرمون قتلة خنازير&#34;

راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية: "مجرمون قتلة خنازير"

عربي

تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد

تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد

وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام &#34;إرهابي&#34;

وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام "إرهابي"

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية