يلتقي الرئيس عباس.. وزير الخارجية البريطاني يزور رام الله غداً ويوجه دعوة للفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية اليوم الاثنين: إن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب سيزور رام الله، غداً الثلاثاء، وسيلتقي الرئيس محمود عباس.





يأتي هذا التصريح بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق إماراتي إسرائيلي للتطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، في حين تقول الأخيرة: إن الاتفاق يقضي بتجميد مخطط الضم الإسرائيلي.

وأعلن راب اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها للمنطقة، غداً، للحث على ضرورة استئناف مفاوضات السلام.وأضاف : أن وقف ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، خطوة أساسية لصالح شرق أوسط أكثر سلاماً، وقال في تصريحات له وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إنه سيدعو الفلسطينيين إلى استئناف التعاون مع إسرائيل، والدخول في مفاوضات مباشرة.