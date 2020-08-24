فتح: حماس منعت نشاطًا للصحفيين والمحامين شرقي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة فتح، إقليم شرق غزة، اليوم الاثنين، منع أجهزة غزة، نشاط حركي مشترك بين المكتب الحركي الفرعي للصحفيين، والمكتب الحركي الفرعي للمحامين بالإقليم، كان من المفترض إقامته بنادي الزيتون الرياضي عصر اليوم.



ودعت فتح حماس إلى "التراجع عن هذا السلوك غير المبرر، خاصة في ظل حديث قادتها عن خطوات لتعزيز الوحدة وطي صفحة الانقسام".



وشددت الحركة على أن سياسة تكميم الأفواه، ومنع الحريات العامة مرفوضة ومدانة، ومن شأنها تكريس الانقسام والإضرار بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا.



وأعلنت فتح تأجيل هذه الفعالية لموعد سيحدد لاحقاً.