الاحتلال يمنع مواطناً من مرافقة طفلته إلى المستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عبد الله عمايرة من الخليل من مرافقة طفلته المريضة إلى إحدى مستشفيات القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال منع الشاب عمايرة من مرافقة طفلته "سارة" أثناء توجهها لإجراء عملية جراحية بالقلب في مستشفى (المقاصد).



ولم يتمكن الشاب عمايرة من وداع طفلته قبل العملية إلا في سيارة الإسعاف، التي كانت تقلها إلى المستشفى.



ويمنع الاحتلال المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة، إلا ضمن شروط مشددة وحالات طارئة جدًا.



وعمدت حكومة الاحتلال إلى بناء نظام تحكّم في حياة الفلسطيني، يقوم على أساس التدخل في كافة تفاصيل حياته، وإبقاء الاحتلال عاملاً مسيطراً عليها، وتوظيف ذلك لتحقيق الأمن لها.



أحد أوجه تلك السّيطرة هو التصاريح التي تُصدرها سلطات الاحتلال، والتي يُسمح بموجبها لحاملها من أهالي الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة بالمرور عبر الحواجز الإسرائيليّة والدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948، وإلى القدس، ومن يدخل إلى تلك المناطق بدون تصريح "مخالفاً للقانون"، ويتم اعتقاله.



وتشكّل هذه التصاريح أهميّة لدى فئات اجتماعيّة مختلفة، لأنها تمكنّهم من زيارة عائلاتهم في الداخل المحتل، أو الحصول على فرص عمل أو تُتيح لهم إمكانية العلاج الطبيّ غير المتوافر في الضّفة أو القطاع.