تيسير خالد لاشتية: يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير

تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس الوزراء محمد اشتية إلى التدخل وإطلاق سراح جميع الذين جرى اعتقالهم على خلفية حرية الرأي والتعبير بمن فيهم الناشط نزار بنات، الذي اعتقلته أجهزة الأمن بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل منتصف الليل والمخرج عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والمعتقل منذ السابع عشر من آب/ أغسطس الجاري، دون أن يعلم ذووه بأمر اعتقاله سوى في اليوم التالي.



وذكّر خالد رئيس الوزراء بتعهده في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع المشاورات قبل تشكيل الحكومة، وفي مناسبات أخرى أمام وسائل الإعلام بعد تشكيلها، بوقف جميع الاستدعات والملاحقات والاعتقالات على خلفية سياسية أو حزبية أو على خلفية حرية الرأي والتعبير، باعتبار ذلك مكفولاً في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، مثلما هي مكفولة في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.



وأكد خالد أنه يعارض التشهير بكل أشكاله، ويدعو إلى احترام خصوصية الأفراد مسؤولين وغير مسؤولين، ويدعو في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها السياسية والأمنية بأن يتسع صدرها للنقد، وبأن تحترم الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وأن تتوقف تماماً عن الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات على خلفية سياسية أو على خلفية أخرى، تضع قيوداً على حرية الرأي والتعبير للمواطنين بشكل عام، ونشطاء الرأي العام بشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنابر، فالنظام السياسي الذي نسعى لبنائه، هو نظام ديمقراطي يتسع للتعددية ولحرية الرأي والتعبير.