فيديو.. اشتية: القرار حول العملية التعليمية هذا الأسبوع ووزير المالية سيقدم مطالعة بشأن الرواتب



ودعا اشتية في كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، المواطنين لأخذ الأمور بجدية أكبر، وقال: "أنظروا الى العالم حولكم، بدأ الفيروس يعود والإصابات تزيد في معظم دول العالم، فلنكن نحن استثناءً إيجابياً".



وأضاف: "سيكون قرارنا حول كيفية إدارة العملية التعليمية في المدارس، خلال هذا الأسبوع، بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة."



وأكد أن الحكومة، ستوفر مبلغ 40 مليون شيكل؛ لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس، فيما سير العملية التعليمية في الجامعات، سيكون عن بعد، ماعدا المختبرات والتدريب السريري، وطلبة الدراسات العليا، وطلبة السنة الأولى ضمن إجراءات الوقاية.



وقال: بقي أيام لنهاية الشهر، وأنا أعلم حجم العبء الكبير على الموظفين العسكريين والمدنيين من أطباء وممرضين ومختصين ومعلمين وكوادر الوزارات والمؤسسات، و"نعيش معكم كل يوم وأنا أدرك صعوبة الظرف".



وأكد رئيس الوزراء، أن وزير المالية، سيقدم للمجلس مطالعة حول الوضع المالي والإمكانيات المتاحة للرواتب، و"سوف نحفظ لكل منكم حقه كما عهدتمونا".







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن حكومته تتابع موضوع (كورونا) لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن أعداد الإصابات ثابتة، ولكنها ليست بانخفاض، والمهم أن نسبة التعافي تفوق نسبة الإصابات.