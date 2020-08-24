الشرطة: إلقاء القبض على شخص "فار من وجه العدالة" منذ عامين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص "فار من وجه العدالة" منذ عامين، وصادر بحقه مذكرة محكومية بالحبس 15 عاماً مع الأشغال الشاقة في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد توفر معلومات لدى الشرطة، عن قيام أحد الأشخاص المطلوبين بارتياد أحد الفنادق في مدينة نابلس، على الفور تحركت قوة من الشرطة القضائية، وشرطة السياحة والآثار، وألقت القبض عليه.



وأضافت، أن المطلوب صادر بحقه مذكرة محكومية بالحبس لمدة (15 سنة) مع الأشغال الشاقة بتهمة القتل العمد.