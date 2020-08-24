تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد





وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.



رام الله - دنيا الوطنتظاهر مئات الليبيين مساء أمس الأحد في طرابلس، للتعبير عن غصبهم إزاء تدهور الظروف المعيشية والفساد.يأتي ذلك بعد أيام قليلية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه كل من حكومة الوفاق، وبرلمان بنغازيوقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين، الذي خرجوا في هذه التظاهرات، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وفي وسط العاصمة طرابلس، هتف المتظاهرون وبغالبيتهم من الشبان "ليبيا! ليبيا!" و"لا للفساد" مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.وتجمع المتظاهرون أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد.