روسيا: تسجيل 4744 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم الاثنين، تسجيل 4744 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس، إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، في نيسان/إبريل الماضي.



كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16448 حالة، بحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).



وقال المركز: إن 2456 شخصا تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 773095 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.



وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة والوفيات.