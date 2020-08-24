إسرائيل: إخضاع وزيرين للحجر الصحي بعد إصابة وزيرة بفيروس (كورونا)

قالت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الاثنين، إنه تم إخضاع الوزيرين الإسرائيليين، آفي نيسان كورن، وآساف زمير، بالإضافة إلى عضو (كنيست)، تهيلا فريدمان، للحجر الصحي.



يأتي ذلك في أعقاب إصابة الوزيرة، بنينا تمانو شاطا من حزب (أزرق أبيض) بفيروس (كورونا) المستجد.



في السياق، قالت رئيسة لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل، يفعات شاشا بيتون، إن إغلاقاً شاملاً هو بمثابة "قتل" ولا يجوز أن يحدث.





وفي مقابلة صحفية، دعت السلطات الى التركيز على مواجهة الوباء في المناطق الموبوءة فقط، وألمحت الى ان هناك من يخاف من التعامل مع جماهير معينة في إشارة محتملة الى اليهود المتشددين دينيا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطن