محافظة قلقيلية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن عدد الإصابات صباح هذا اليوم 27 إصابة، مشيرة إلى إن مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم 291 إصابة.









رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.