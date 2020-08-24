شؤون فلسطينية

محافظة قلقيلية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن عدد الإصابات صباح هذا اليوم 27 إصابة، مشيرة إلى إن مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم 291 إصابة.


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