(حماس) تُعلّق على موقف المغرب بشأن التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، عن تقديره لموقف د. سعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي، الرافض بشكل قاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.



وقال في تصريحات نشرها موقع (حماس) الرسمي اليوم الاثنين: "نحن كفلسطينيين وكحركة حماس ننظر إليه بكل الاحترام والشكر، خاصة أنه يأتي في ظل الانهيار المعيب لبعض الأنظمة العربية، التي تهرول نحو الاحتلال".



وأكد أن شعبنا الفلسطيني، لن ينسى هذه المواقف الإيجابية الصادقة والداعمة للقضية الفلسطينية، مبينًا أن عمقنا العربي والإسلامي يبقى أحد أهم عوامل القوة في مواجهتنا للاحتلال ومخططاته الإجرامية.



ورفض العثماني يوم الأحد، أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وقال أمام اجتماع لحزب (العدالة والتنمية) أي تطبيع مع "الكيان الصهيوني"، لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.



وأوضح قائلاً: "موقف المغرب ملكاً وحكومة وشعباً هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى المبارك، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين، وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف".