انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.79 مقارنة بـ 105.81 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.



فيما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.52 مقارنة بـ 105.54 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.



وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.94 مقارنة بـ 102.96 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).





وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق



وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.25% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.45 مقارنة بـ 107.72 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).



فيما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.55%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 2.33%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.



وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 113.87 مقارنة بـ 114.03 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.20 مقارنة بـ 119.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.13 مقارنة بـ 102.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.45 مقارنة بـ 109.54 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).





رام الله - دنيا الوطن