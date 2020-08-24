لربط مستوطنات الخليل.. مستوطنون يشيدون بؤرة استيطانية في بيرين

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون فجر اليوم الاثنين، على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في قرية بيرين شرق الخليل.



وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين أقدموا على تشييد بيت خشبي على أراضي مواطنين من عائلة ناصر الدين في منطقة خلة الفرن.



وأوضحت المصادر، أن إقامة هذا المبنى من قبل المستوطنين في جنح الظلام ستكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، التي لم يسبق أن تواجد المستوطنون فيها أو خططوا لأعمال بناء عليها.



ويهدف وجود البؤرة الاستيطانية في المنطقة إلى ربط كريات أربع مع باقي المستوطنات المحاذية لها شرقي بني حيفر وكرمئيل وماعون عبر سلسلة جبال جنوب الخليل.



من جهتهم، باشر أصحاب هذه الأراضي بالتعاون مع المجلس القروي بالتحرك لدى الجهات الحقوقية، وهيئة الجدار والاستيطان من أجل وقف بناء هذه البؤرة الاستيطانية.



وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال مساكن ومنشئات زراعية في قرية بيرين الشهر الماضي، رغم امتلاك أصحابها أوراقا ثبوتية وطابو يثبت ملكيتهم للأرض.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور إن الاحتلال يهدف من خلال اعتداءاته اليومية في بيرين إلى تهجير السكان، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.



من جهته أكد رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف أن المستوطنين استغلوا أزمة كورونا للقيام بخطوات ذات بعد إستراتيجي في الضفة الغربية، فأقاموا أربع بؤر استيطانية جديدة، بؤرة خلة حمد شرق طوباس، وبؤرة خلة النحلة جنوب بيت لحم، وبؤرة شرق سهل ترمسعيا، وأخرى شرق المغير بمنطقة رام الله.