وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام "إرهابي"

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير سوري اليوم الاثنين، إن انفجار خط الغاز العربي في ريف دمشق، وأدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء البلاد، إرهابي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم قوله: "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".



وأوضح غانم في وقت سابق أن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا.



وذكرت (سانا) أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي" بعد تعرضه لما وصفته "اعتداء إرهابي" فجر الاثنين.



وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي.