سفليت: 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق "دير بلوط"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في المحافظة.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الحالات موزعة بواقع عشر إصابات في "ديربلوط"، وواحدة في سلفيت، وإصابة واحدة في "ياسوف".



ونظراً لازدياد الحالات في "ديربلوط"، يتم تمديد إغلاق البلدة 48 ساعه أخرى، كي يتسنى للطب الوقائي القيام بواجباته.