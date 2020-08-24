شؤون فلسطينية

قيادي بـ (فتح) يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان المركزي في غزة

قيادي بـ (فتح) يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان المركزي في غزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أوضح القيادي في حركة (فتح)، عبد الله عبد الله، أن سبب تأخر إقامة المهرجان المركزي في غزة، يعود إلى أن هناك بعض التلكؤ في غزة، لافتاً إلى أنه ربما يكون هناك وجهة نظر لبعضهم.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "كنا نتمنى ألا يأخذ إقامة المهرجان كل هذا الوقت الطويل لإعداده".

أوضح عبد الله، أن إتمام المصالحة الفلسطينية ضرورة لمواجهة كافة الأزمات، وعلى رأسها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقال: "استطاع الأخوان صالح العاروري وجبريل الرجوب، أن يحدثا اختراقاً بأن نلتقي في الميدان، ومن خلال هذا اللقاء فإن النفوس تهدأ قليلاً، وتصبح الشكوك وعدم الثقة بين الأطراف الفلسطينية أقل، لأنه في الميدان يمكن أن يحققوا إنجازات مع بعضهم البعض، وأن يشعروا بعمق أكثر بأهمية وحدة الصف لمواجهة المخاطر".

وأضاف: "كان هناك مهرجان وطني قبل أيام في ترمسعيا والجميل فيه، أن الكل كان متواجداً"، لافتاً إلى أن هناك ضغوط وهذا الأمر لا يكفي، وإنما بحاجة إلى خطوات مضمونة.

وشدد عبد الله على ضرورة المسارعة في إنجاز المصالحة والانتهاء من الانقسام، الذي يستخدمه البعض كذرائع للهروب من استحقاقات القضية الفلسطينية.

وأكد عبد الله أن إسرائيل تعاني من أزمات داخلي تتعلق بالحكم، مضيفاً: لذلك فإن نتنياهو يريد الهروب من هذه الأزمة بمحاولة ممارسة الاستفزازات في المناطق المحيطة، وخاصة على الجانب الفلسطيني، عبر تشديد الحصار على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه يجب استنكار ذلك من العديد من دول العالم.

وقال عبد الله: "الأشقاء المصريون والسفير القطري محمد العمادي، يحاولون نزع فتيل التوتر، خاصة في ظل أزمة (كورونا)، وبالتالي الكل يحاول تجنب العنف المفتوح".

أخبار ذات صلة

الشرطة: إلقاء القبض على شخص &#34;فار من وجه العدالة&#34; منذ عامين

الشرطة: إلقاء القبض على شخص "فار من وجه العدالة" منذ عامين

محافظة قلقيلية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

(حماس) تُعلّق على موقف المغرب بشأن التطبيع مع إسرائيل

(حماس) تُعلّق على موقف المغرب بشأن التطبيع مع إسرائيل

هيئة الأسرى توثق شهادات قاسية لثلاثة فتية نُكل بهم خلال اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات قاسية لثلاثة فتية نُكل بهم خلال اعتقالهم

لربط مستوطنات الخليل.. مستوطنون يشيدون بؤرة استيطانية في بيرين

لربط مستوطنات الخليل.. مستوطنون يشيدون بؤرة استيطانية في بيرين

تيسير خالد: لا اعتراض على القرارات السيادية للدول عندما تنسجم مع القيم

تيسير خالد: لا اعتراض على القرارات السيادية للدول عندما تنسجم مع القيم

سفليت: 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق &#34;دير بلوط&#34;

سفليت: 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق "دير بلوط"

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة: إلقاء القبض على شخص &#34;فار من وجه العدالة&#34; منذ عامين

الشرطة: إلقاء القبض على شخص "فار من وجه العدالة" منذ عامين

هيئة الأسرى توثق شهادات قاسية لثلاثة فتية نُكل بهم خلال اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات قاسية لثلاثة فتية نُكل بهم خلال اعتقالهم

لربط مستوطنات الخليل.. مستوطنون يشيدون بؤرة استيطانية في بيرين

لربط مستوطنات الخليل.. مستوطنون يشيدون بؤرة استيطانية في بيرين

تيسير خالد: لا اعتراض على القرارات السيادية للدول عندما تنسجم مع القيم

تيسير خالد: لا اعتراض على القرارات السيادية للدول عندما تنسجم مع القيم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وثلاث إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وثلاث إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان المحافظة بفيروس (كورونا)

محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان المحافظة بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن &#34;الخرفان شرولها بيت&#34;

شاهد: الممثلة ريماس منصور ترد على القائلين بأن "الخرفان شرولها بيت"

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

شاهد: شخص يثير الجدل بتقليده لصوت محمد عبده

بعد طلاقها.. أصالة تعلن &#34;خطوبتها&#34;

بعد طلاقها.. أصالة تعلن "خطوبتها"

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: نجوم مصر يحتفلون بخطوبة ابنة مدحت العدل ويتعرضون لهجوم واسع‎

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

شاهد: هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو حفيد الفنان محمود ياسين؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت راقصة شهيرة؟

شاهد: علا شقيقة عمرو يوسف تخطف الأنظار بجمالها وبشبهها به

شاهد: علا شقيقة عمرو يوسف تخطف الأنظار بجمالها وبشبهها به

راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية: &#34;مجرمون قتلة خنازير&#34;

راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية: "مجرمون قتلة خنازير"

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

عربي

تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد

تظاهرات في ليبيا احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والفساد

وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام &#34;إرهابي&#34;

وزير سوري: الانفجار الذي أغرق البلاد في الظلام "إرهابي"

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية