قيادي بـ (فتح) يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان المركزي في غزة

وأكد عبد الله أن إسرائيل تعاني من أزمات داخلي تتعلق بالحكم، مضيفاً: لذلك فإن نتنياهو يريد الهروب من هذه الأزمة بمحاولة ممارسة الاستفزازات في المناطق المحيطة، وخاصة على الجانب الفلسطيني، عبر تشديد الحصار على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه يجب استنكار ذلك من العديد من دول العالم.



وقال عبد الله: "الأشقاء المصريون والسفير القطري محمد العمادي، يحاولون نزع فتيل التوتر، خاصة في ظل أزمة (كورونا)، وبالتالي الكل يحاول تجنب العنف المفتوح".



خاص دنيا الوطن- أحمد العشيأوضح القيادي في حركة (فتح)، عبد الله عبد الله، أن سبب تأخر إقامة المهرجان المركزي في غزة، يعود إلى أن هناك بعض التلكؤ في غزة، لافتاً إلى أنه ربما يكون هناك وجهة نظر لبعضهم.وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "كنا نتمنى ألا يأخذ إقامة المهرجان كل هذا الوقت الطويل لإعداده".أوضح عبد الله، أن إتمام المصالحة الفلسطينية ضرورة لمواجهة كافة الأزمات، وعلى رأسها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.وقال: "استطاع الأخوان صالح العاروري وجبريل الرجوب، أن يحدثا اختراقاً بأن نلتقي في الميدان، ومن خلال هذا اللقاء فإن النفوس تهدأ قليلاً، وتصبح الشكوك وعدم الثقة بين الأطراف الفلسطينية أقل، لأنه في الميدان يمكن أن يحققوا إنجازات مع بعضهم البعض، وأن يشعروا بعمق أكثر بأهمية وحدة الصف لمواجهة المخاطر".وأضاف: "كان هناك مهرجان وطني قبل أيام في ترمسعيا والجميل فيه، أن الكل كان متواجداً"، لافتاً إلى أن هناك ضغوط وهذا الأمر لا يكفي، وإنما بحاجة إلى خطوات مضمونة.وشدد عبد الله على ضرورة المسارعة في إنجاز المصالحة والانتهاء من الانقسام، الذي يستخدمه البعض كذرائع للهروب من استحقاقات القضية الفلسطينية.