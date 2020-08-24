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بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن
ناصر النواصرة
رام الله - دنيا الوطن
بعد قرار السلطات الأردنية، الإفراج عن جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفين، بعث نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، رسالة إلى الشعب الأردني في أول لقاء له.

وقال النواصرة في رسالته عبر مداخلة تلفزيونية مع قناة (اليرموك) الفضائية: "نحن كما نحن بل أشد وأصلب"، مضيفاً: "إذا كان بقية من عدالة في القضاء الأردني، سوف يبطل كل التهم الملفقة التي وجهت لنا"، وفق ما نقل موقع (عربي 21).

وأعلن النواصرة، عن تنظيم مؤتمر صحفي الاثنين؛ لتوضيح ملابسات الأزمة، التي اختلقتها فئة مأزومة داخل الحكومة الأردنية، ولا تعبر إطلاقاً لا عن نهج جلالة الملك، ولا عن تطلعات القيادة الهاشمية لشعبنا الأردني، ولا عن النفس الحقيقي للشعب الأردني، وفق تعبيره.

وأردف: "ننتمي إلى القيادة الهاشمية، ونفديها بدمائنا وأرواحنا، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نتنازل عن حقوقنا".

وكان نائب عام عمان، حسن العبد اللات، قرر كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما أنه قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

 

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