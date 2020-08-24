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شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الضفة الغربية، الليلة الماضية، وفجر اليوم، مواجهات مع قوات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة، خلال عمليات دهم واعتقال، طالت قيادياً في حركة (حماس) من طولكرم.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حيي الماصيون وأم الشرايط وسط المدينة، بقوة عسكرية كبيرة.

وتصدى الشبان لاقتحام الاحتلال باستخدام الحجارة والزجاجات الحارقة التي أصابت آليات الاحتلال بشكل مباشر بعد أن أطلقها الشبان من مسافة صفر، وأظهروا جرأة كبيرة في المواجهة.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم القيادي في (حماس) عبد الله ياسين فقهاء بعد اقتحام منزله في بلدة كفر اللبد شرق المدينة.

 كما اعتقلت قوات الاحتلال، المهندس أحمد عبد الله شهاب بعد اقتحام منزله في بلدة عنبتا، والشاب منتصر أحمد طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر وحي آل عبيد ببلدة العيساوية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إبراهيم الهندي من بلدة بيت حنينا قرب بوابة الضاحية في البلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية بكثافة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن يوسف اللحام (45 عاماً)، بعد أن داهمت منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وفتشته وخربت في محتوياته.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس، الشاب خالد محمد ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، على حاجز مفاجئ، نصبته على المدخل الغربي للبلدة.

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