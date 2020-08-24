مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 103 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها".



كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 19 وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد، إلى 5262 حالة وفاة.