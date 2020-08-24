"المرور" بغزة: وفاة وثلاث إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بتسجيل دائرة حوادث الطرق، خلال الـ 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير بالقطاع.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سيدة توفيت وأصيب ثلاثة مواطنين آخرون، جراء هذه الحوادث، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وفيما يتعلق بحالة الطرق، قالت "المرور": إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله - دنيا الوطن