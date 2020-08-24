قيادي فلسطيني يكشف حقيقة انسحاب مصر من الوساطة بشأن قطاع غزة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
نفى ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، اليوم الاثنين، المعلومات حول سحب مصر، وساطتها في قطاع غزة.
نفى ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، اليوم الاثنين، المعلومات حول سحب مصر، وساطتها في قطاع غزة.
وأكد مزهر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المصريين هم الأساس في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القاهرة لا يمكن أن تسحب وساطتها من القطاع، حيت إن علاقتها تاريخية مع القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن هدف الاحتلال من نشر هذه المعلومات، هو خلط الأوراق، والسعي للضغط على الفصائل الفلسطينية؛ للتراجع عن مطالبها لفك الحصار.
ولفت إلى أن هدف الاحتلال من نشر هذه المعلومات، هو خلط الأوراق، والسعي للضغط على الفصائل الفلسطينية؛ للتراجع عن مطالبها لفك الحصار.
وتداولت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن جمهورية مصر العربية، سحبت وساطتها لرأب الصدع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على أثر تدهور الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية.
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