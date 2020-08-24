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دولي

بومبيو يصل إلى إسرائيل في أول أيام جولته بالشرق الأوسط

بومبيو يصل إلى إسرائيل في أول أيام جولته بالشرق الأوسط
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إلى إسرائيل، في اليوم الأول من جولته بالشرق الأوسط. 

ومن المقرر، أن يجتمع بومبيو اليوم في القدس المحتلة، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ لبحث آخر التطورات في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس، أن بومبيو سيزور الأسبوع الجاري، ‎السودان، وسيؤكد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ‎عبد الفتاح البرهان، ولرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، دعم الولايات المتحدة لتعميق العلاقات بين إسرائيل والسودان.

وقال نتنياهو: سألتقي وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، وسأبحث معه توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي".

وأضاف عبر (تويتر): "سنستطيع قريباً السفر إلى أبو ظبي ودبي والإماراتيون سيستطيعون السفر إلى هنا، ثمار السلام كثيرة، وهذا السلام، سيتوسع، ويشمل دولاً أخرى قريباً".

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