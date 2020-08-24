ضاحي خلفان: وجود إسرائيل بالشرق الأوسط طبيعي.. وقيادي فتحاوي: "القمامة مكانك الطبيعي"

وأضاف: "نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات.. واليوم نرى قادة عرب قادة مهارات، وأولهم محمد بن راشد، ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وحمد بن عيسى، والسيسي".





كما قال خلفان في تغريدة أخرى: "ما بنته منظمة التحرير الفلسطينية في 60 عاماً.. هدمته حماس في ثماني سنوات".



وشن القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب هجوماً على خلفان بتعليقه على هذه التغريدة، بقوله: "وجودك في القمامة هو مكانك الطبيعي".

رام الله - دنيا الوطنواصل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إشادته بإسرائيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق إماراتي إسرائيلي للتطبيع بين الجانبين.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "إسرائيل دولة عملاقة.. ووجودها في الشرق الأوسط، وجود طبيعي"، وفق تعبيره.