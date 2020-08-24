عربي

ضاحي خلفان: وجود إسرائيل بالشرق الأوسط طبيعي.. وقيادي فتحاوي: "القمامة مكانك الطبيعي"

ضاحي خلفان: وجود إسرائيل بالشرق الأوسط طبيعي.. وقيادي فتحاوي: "القمامة مكانك الطبيعي"
ضاحي خلفان
رام الله - دنيا الوطن
واصل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إشادته بإسرائيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق إماراتي إسرائيلي للتطبيع بين الجانبين.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "إسرائيل دولة عملاقة.. ووجودها في الشرق الأوسط، وجود طبيعي"، وفق تعبيره.

وأضاف: "نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات.. واليوم نرى قادة عرب قادة مهارات، وأولهم محمد بن راشد، ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وحمد بن عيسى، والسيسي".

كما قال خلفان في تغريدة أخرى: "ما بنته منظمة التحرير الفلسطينية في 60 عاماً.. هدمته حماس في ثماني سنوات".

وشن القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب هجوماً على خلفان بتعليقه على هذه التغريدة، بقوله: "وجودك في القمامة هو مكانك الطبيعي".

أخبار ذات صلة

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: تسريبات تثير ضجة كبيرة وولي العهد لأبناء الأسرة الحاكمة: لاأحد فوق القانون

الكويت: تسريبات تثير ضجة كبيرة وولي العهد لأبناء الأسرة الحاكمة: لاأحد فوق القانون

شاهد.. سوريا: انفجار بخط الغاز يتسبب بانقطاع كامل للكهرباء

شاهد.. سوريا: انفجار بخط الغاز يتسبب بانقطاع كامل للكهرباء

شاهد: اندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط في القاهرة

شاهد: اندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط في القاهرة

دولة عربية تقرر تأجيل العام الدراسي بسبب فيروس (كورونا)

دولة عربية تقرر تأجيل العام الدراسي بسبب فيروس (كورونا)

الملك سلمان يجري تغييرات في مناصب حكومية

الملك سلمان يجري تغييرات في مناصب حكومية

المغرب تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

المغرب تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقال قيادي بحماس من طولكرم

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وثلاث إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وثلاث إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان المحافظة بفيروس (كورونا)

محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان المحافظة بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير

إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعدادات جيش الاحتلال على حدود القطاع

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعدادات جيش الاحتلال على حدود القطاع

فيديو: لحظة اقتراب الزورق الإسرائيلي من شواطئ بحر غزة اليوم

فيديو: لحظة اقتراب الزورق الإسرائيلي من شواطئ بحر غزة اليوم

منوعات

راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية: &#34;مجرمون قتلة خنازير&#34;

راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية: "مجرمون قتلة خنازير"

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

فضيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

فضيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

عربي

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

بعد الإفراج عنه.. أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 103 حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: اندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط في القاهرة

شاهد: اندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط في القاهرة

دولة عربية تقرر تأجيل العام الدراسي بسبب فيروس (كورونا)

دولة عربية تقرر تأجيل العام الدراسي بسبب فيروس (كورونا)