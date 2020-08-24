دولي

16 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بر الصين الرئيسي

16 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بر الصين الرئيسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين اليوم الاثنين، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي، خلال 24 ساعة الماضية.

ويشير ذلك إلى ارتفاع بسيط من 12 إصابة في اليوم السابق، وفق ما نقلت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، مشيرة إلى أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84967، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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