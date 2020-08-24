فرنسا: تسجيل أكبر عدد من إصابات (كورونا) اليومية منذ نهاية العزل عام

سجلت فرنسا في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في أيار/مايو لمكافحة الجائحة.





كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء (كورونا) 30513 حالة.







وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد حذر في وقت سابق من أن الوضع محفوف بالمخاطر، وقال: إن الإصابات تحدث بشكل أساسي بين من تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 عاما في التجمعات.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات في المجمل 242899 حالة إصابة.