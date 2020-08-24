أستراليا: تراجع إصابات (كورونا) بولاية فيكتوريا لأدنى مستوى بسبعة أسابيع

شهدت أستراليا اليوم الاثنين، تراجعاً بإصابات فيروس (كورونا) بولاية فيكتوريا، وذلك لأدنى مستوى في سبعة أسابيع.



وسجلت الولاية 15 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 116 حالة إصابة.



وكانت الولاية شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة.



وأعلنت الولاية يوم أمس الأحد تسجيل 17 وفاة و208 حالات إصابة جديدة.





رام الله - دنيا الوطن