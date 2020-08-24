ألمانيا: 711 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا اليوم الاثنين، تسجيل 711 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ بدء تفشيه في البلاد، إلى 233575، وفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



كما سجل المعهد ثلاث حالات وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272.









رام الله - دنيا الوطن