محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان المحافظة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان طوباس بالفيروس".
وبذلك تصبح عدد الحالات النشطة بالفيروس في المحافظة، ثلاث حالات، فيما وصل عدد المتعافين 56 حالة تعافٍ.
أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان طوباس بالفيروس".
وبذلك تصبح عدد الحالات النشطة بالفيروس في المحافظة، ثلاث حالات، فيما وصل عدد المتعافين 56 حالة تعافٍ.
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