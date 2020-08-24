محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان المحافظة بفيروس (كورونا)



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان طوباس بالفيروس".



وبذلك تصبح عدد الحالات النشطة بالفيروس في المحافظة، ثلاث حالات، فيما وصل عدد المتعافين 56 حالة تعافٍ.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).