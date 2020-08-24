محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على ذلك، يتم إغلاق "الديناموميتر" لمدة 48 ساعة لحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة.





وطالب كميل كل من تعامل مع "الديناموميتر" خلال الأسبوع الأخير الالتزام بالحجر والاتصال بالطب الوقائي.

رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، لمواطن من سلفيت يعمل في "الديناموميتر" التابع للبلدية.