محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، لمواطن من سلفيت يعمل في "الديناموميتر" التابع للبلدية.
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، لمواطن من سلفيت يعمل في "الديناموميتر" التابع للبلدية.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على ذلك، يتم إغلاق "الديناموميتر" لمدة 48 ساعة لحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة.
وطالب كميل كل من تعامل مع "الديناموميتر" خلال الأسبوع الأخير الالتزام بالحجر والاتصال بالطب الوقائي.
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