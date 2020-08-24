قيادي بـ "فتح": ليس من السهل توجه السعودية للتطبيع.. وقطر والإمارات تتسابقان لإرضاء واشنطن

أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، محمد اللحام، أنه ليس من السهل، أن تنضم السعودية إلى الإمارات، فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك منافسة من دول غير محورية في الوطن العربي؛ لإرضاء الولايات المتحدة.





وأضاف في حوار مع "دنيا الوطن" أن مواجهة مثل هذه الاتفاقيات بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي، واصفاً الخطوات التي قامت بها فتح وحماس خلال الفترة الأخيرة بـأنها "إيجابية"، ولكن الظرف الحالي بحاجة إلى خطوات أخرى.



وشدد اللحام على أن جامعة الدول العربية، أصبحت غير قادرة على الدفاع عن قراراتها، خاصة قرار المبادرة العربية عام 2002، مشيراً إلى أن هناك دولاً عربية لا تستطيع الخروج عن إرادة بعض الأنظمة.



السعودية واتفاق التطبيع الإماراتي



قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح): إن السعودية حتى اللحظة، ترفض عملية التطبيع، وموقف الرياض ما زال على ما هو عليه، وليس من السهل أن تتجه للتطبيع، لأنها دولة محورية وليست قزمة، مؤكداً أنه على هذا الاعتبار، أعتقد أنه في المدى المنظور لا يمكن أن يكون للنظام السعودي أي توجه نحو التطبيع.



الإمارات وقطر



وأضاف اللحام: أن هناك منافسة بين دول غير محورية في الوطن العربي على موضوع العملقة على حساب أي شيء، بما فيها القضية الفلسطينية، والقضايا العربية الداخلية، إن كانت الإمارات أو قطر.



وقال: إن هذه الدول غير محورية متواضعة النفوذ السياسي، ولكن يبدو في حالة الفوضى التي دبت في الوطن العربي، تحاول هذه الدول أن تتدخل في شؤون دول أخرى، لذلك نلاحظ التدخل الإماراتي في اليمن؛ لفرض نفسها كأنها دول محورية، وتدخلها في سوريا، وأيضاً نشاهد التدخل القطري في سوريا والسودان.



وأضاف اللحام: أن كل هذا الهدر في الطاقات، يأتي محاولة لخلق نفوذ لأنظمة سياسية، ولبعض القادة، بالإضافة إلى الرفع من وتيرة الصراع السني السني في المنطقة، بعد الصراع الشيعي السني.



وذكر أن الولايات المتحدة، نجحت في هذا الأمر، وأصبح هناك قطب اسمه قطر، وقطب آخر اسمه الإمارات في الصراع السني السني الداخلي، والجهتان تتسابقان لإرضاء الإدارة الأمريكية، ومن يذهب أبعد في إثبات الولاء للإدارة الأمريكية، وحلفائها بما فيها الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عضو المجلس الثوري: في البداية كانت المحاولات لكل طرف أن يرعى الانقسام الفلسطيني، ويعمل على استمراريته وديمومته، من خلال ضخ الأموال من طرف هنا أو هناك، ولكن الآن هو محاولة تطويع الحالة الفلسطينية إلى شطب القضية الفلسطينية.



الرد على الاتفاق الإماراتي وخطوات فتح وحماس



وأكد اللحام، أن الخطوة الإماراتية، تأتي في سياق شطب القضية الفلسطينية، من خلال هذا السلوك الذي شكّل طعنة كبيرة، والرد عليها من خلال ثلاث خطوات، أولاً: صمود شعبنا على أرضنا، وثانياً: إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني، وثالثاً: مد الجسور مع التجمعات العربية، خاصة وأن الأنظمة العربية تهرول نحو التطبيع.



وقال: إن قطاع الأحزاب والتجمعات العربية، للأسف مهملة فيما يتعلق بالتواصل من قبل الحالة الفلسطينية، إن كانت سلطة أو فصائل و تنظيمات.



وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذت من قبل حركتي فتح وحماس، قبل عدة أسابيع، أعرب اللحام، عن اعتقاده بأن هذه الخطوات غير كافية، وهي عبارة عن قفزات، وهي ليست كفيلة بإنهاء حالة الانقسام.



وأضاف: نريد أكثر من مسيرة مشتركة وأكثر من مؤتمر صحفي مشترك، وأكثر من تجمع، مشدداً على أننا ""نريد شراكة وموقفاً مشتركاً ونريد وحدة واضحة لها علاقة بالانسجام ولها علاقة برفع الولاء للوطن عن رفع الولاء للحالة الحزبية والانحلال والتفكك من الدفيئات الإقليمية، وهذا هو المهم.



وتابع: حضن الوطن أدفأ من أي دفيئة في الإقليم، وأتساءل: هل بعض التنظيمات، وصلت إلى هذه القناعة، أم أنها تراهن على دفيئاتها الخارجية، وتعتبرها أهم من دفيئة الحالة الداخلية والوطن.



وقال اللحام: طالما هناك من يضخ أموالاً لرعاية الانقسام، البعض يستكين إلى ذلك، ولن يكون لديه أولوية للمصالحة الداخلية، خاصة وأن الأخيرة ينظر لها بشكل تكتيكي واستغلال مرحلي.



وشدد على أنه يجب أن تتغير النظرة على أن المصالحة حاجة ملحة، والناس والتاريخ لن يرحم أحداً يساهم في تجذير هذا الانقسام، خاصة وأنه ولم يبق شيء أكثر من إعلان القدس عاصمة للاحتلال ومشروع الضم، كل هذه الخطوات الأمريكية الإسرائيلية، إذا ما كانت تشكل حافزاً لنا لخلق حالة من اللحمة الداخلية، متى وما القضية التي يمكن أن تستوقفنا متى سيكون ذلك؟



وأكد اللحام على أن كل الظواهر التي شاهدناها إيجابية واستبشر فيها الشارع، ولا يزال يستبشر فيها بالخير، ولكن هي غير كافية، إلا إذا كان هناك تجسيد لكل الشعارات، التي لها علاقة بالوحدة وإنهاء الانقسام، ويجب أن يكون هناك خطوات إلى الأمام.



وشدد على أن هذه الخطوات لها أثمان، والأثمان عبارة عن تنازلات من كل الأطراف عن الامتيازات وبعض الصلاحيات، حيث لا توجد شراكة من طرف واحد، والمطلوب من الناس أن تقدم خطوات، حتى تلتقي في نفس الطريق.



وأكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، على أن المطلوب الوحدة، وإنهاء الانقسام، لأن بقاء الانقسام كما هو عليه، هو عار على الجميع، بغض النظر عمن يتحمل مسؤولية ذلك، والعار يطال الجميع فيما يتعلق بإبقاء حالة الانقسام، وعمل البعض على استدامة هذا الانقسام.



وأعرب اللحام عن أسفه من أداة الإعلام الحزبي، واصفاً إياها أحد الأدوات القذرة والخطيرة التي تعمل على استدامة الانقسام، لأن القائمين على الإعلام الحزبي، ينتفعون من الانقسام.



جامعة الدول العربية



وحول موقف جامعة الدول العربية، من اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إن الجامعة أصبحت كياناً هشاً وصورياً، وليس لها مخالب ولا أسنان ولا نفوذ.



وقال اللحام: إن جامعة الدول العربية، صاحبة المشروع العربي في قمة بيروت، غير قادرة على الدفاع عن قرارات اتخذتها بنفسها، لافتاً إلى أن الجامعة مرهونة لأنظمة سياسية لا تستطيع الخروج عن إرادة هذه الأنظمة، التي هي جزء منها يدور في فلك الإمارات.



وأكد أنه لذلك السبب، ستقف عاجزة عن اتخاذ موقف جريء باتجاه دولة الإمارات أو أي دولة أخرى، تهرول إلى التطبيع مع إسرائيل.







رام الله - دنيا الوطن