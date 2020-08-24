شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 24 آب/ أغسطس 2020 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:79 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 4.01 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.21 شيكل. 

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