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شاهد.. سوريا: انفجار بخط الغاز يتسبب بانقطاع كامل للكهرباء

شاهد.. سوريا: انفجار بخط الغاز يتسبب بانقطاع كامل للكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن، محمد زهير خربوطلي، وزير الكهرباء السوري، أن انفجاراً وقع بخط الغاز العربي، في ريف دمشق، أدى لانقطاع الكهرباء في سوريا.

وقال الوزير خربوطلي، في تصريحات للتلفزيون السوري الرسمي: "إن الانفجار، وهو السادس من نوعه، الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز، وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء".

من جانبه، قال، علي سليمان غانم، وزير النفط والمعادن السوري، في تصريحات لوكالة (سانا) السورية: إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار، مرجحاً، أن يكون الانفجار ناتج عن عمل "إرهابي".

 


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