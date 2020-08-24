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شاهد: اندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط في القاهرة

شاهد: اندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط في القاهرة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
اندلع مساء اليوم الأحد حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بعين الصيرة على طريق صلاح سالم بمصر القديمة في القاهرة، والتهم مجموعة من الأشجار والنخيل بحي مصر القديم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الأشجار بمحيط حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف للسيطرة على النيران، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وأظهرت صور ولقطات فيديو تداولها شهود عيان ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي النيران المشتعلة في عدد من أشجار النخيل أمام حديقة الفسطاط.

وأوضحت صحيفة (الوطن نيوز) لاحقاً أن 8 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران وتم فرض طوق أمني ومع إعادة حركة سير السيارات بعد تحويلها إلى حارة أخرى بعيدا عن الحريق، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وقال مصدر أمني  بمديرية أمن القاهرة، حسب الصحيفة، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على جزء كبير من النيران التي اندلعت بأشجار ونخيل حديقة الفسطاط.

وأضاف أن التحريات الأولية رجحت أن النيران اشتعلت في مخلفات كانت موجودة بجوار سور الحديقة، وسببها هو قيام مجهول بإلقاء "عقب سيجارة" بها مما أدى إلى اشتعال النيران التي تزايدت حتى التهمت النخيل والأشجار، واوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة  على النيران ومنعت امتدادها إلى باقي الحديقة وعمليات الإطفاء مستمرة.


 

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