دولة عربية تقرر تأجيل العام الدراسي بسبب فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة السورية تأجيل افتتاح المدارس في البلاد حتى 13 من الشهر القادم، بعدما كان محددا بداية الشهر، وذلك بسبب معطيات تشير إلى تزايد انتشار فيروس (كورونا).



وقالت رئاسة الوزراء إن المجلس قرر افتتاح المدارس يوم الأحد الموافق 13 الشهر القادم "بعد اطلاعه على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للعام الدراسي الجديد بكل مراحله وآليات تطبيقه للتصدي لوباء كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية"، وفق (روسيا اليوم).



وأضافت رئاسة الوزراء أن المجلس وجه "المعنيين في وزارة التربية والجهات التابعة لها بتكييف الخطة الدراسة وفقاً لذلك والالتزام بالخطة المقترحة من قبل الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية".



وقد قوبل افتتاح المدارس في موعده المحدد في الأول من سبتمبر، بانتقادات واسعة في البلاد التي تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بشكل يومي.